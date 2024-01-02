Bakan Bayraktar, Şehit Astsubay Esma Çevik ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın\'ın aileleriyle görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki petrol sahalarına isimleri verilen Şehit Astsubay Esma Çevik ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın aileleriyle telefonda görüştü.

Bakan Bayraktar, Şırnak'ın Akçay köyündeki 6'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Askerlerle bir araya gelen Bayraktar, gözetleme kulesinde nöbet tutan askerlere tatlı ikram etti. Bayraktar, 2019 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit olan Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın ile telefonda görüştü. Esma Çevik'in petrol arama faaliyetlerine destek verirken şehit olduğunu belirten Bayraktar, "Hepimiz onunla ne kadar gurur duysak azdır. Anısını sonsuza kadar yaşatacak bir projeye onun ismini verdik. Bütün Türkiye onun ismini anıyor. Türkiye'nin kaderine tesir edilecek bir iş yapılıyor. Biz de şehidimizi rahmetle anıyoruz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Her daim devletimiz sizlerin yanında" dedi.

'2024, TÜRKİYE İÇİN DAHA İYİ BİR YIL OLACAK'

Bayraktar, daha sonra da 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin ateşi sonucu şehit düşen Müzik Öğretmeni Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ı aradı. Aybüke Yalçın'ı hiçbir zaman unutmadıklarını, Türk milletinin de unutmadığı kaydeden Bayraktar, "Sizlere bir kez daha başsağlığı, metanet, sabır diliyoruz. Biricik kızınız şehit oldu, alçak terör örgütünün saldırısında. Allah rahmet eylesin. Ben de 2 kız babası olunca sizi daha iyi anlayabiliyorum. Sizlere de milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Rahmetli kızınızın adını verdiğimiz sahalarda, Türkiye'nin kaderini değiştirecek işlere imza atıyoruz. Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Ona da ifade ettik buradaki projelerle ilgili gelişmeleri. O da çok memnun oldu. 2024, Türkiye için daha iyi bir yıl olacak" diye konuştu.

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