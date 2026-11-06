Bakan Çiftçi: Fon soruşturmasında 433 şüpheliden 112’si tutuklandı - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: Fon soruşturmasında 433 şüpheliden 112’si tutuklandı

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Bakan Çiftçi: Fon soruşturmasında 433 şüpheliden 112’si tutuklandı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturmasında 433 şüpheliden 112'sinin tutuklandığını, 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin mal varlıklarına blokaj konulduğunu açıkladı.

(İSTANBUL)- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturmasında 433 şüpheliden 112'sinin tutuklandığını, 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin mal varlıklarına blokaj konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TV100'de gazeteciler Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı. Çiftçi, fon soruşturmasındaki gelişmeler ve Afyonkarahisar'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fon soruşturmasının çok yönlü yürütüldüğünü belirten Çiftçi, soruşturma kapsamında alınan kararlara ilişkin şunları söyledi:

"Şu ana kadar toplamda 433 şüpheli şahıstan 112'si tutuklanmış durumda. 186 kişi hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı, 38 firari hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Ayrıca, 359 gerçek kişi ile 111 tüzel kişinin mal varlıklarına blokaj konuldu."

Çiftçi, soruşturma kapsamında bugün bir kişinin daha tutuklandığını belirterek sürecin sonuna kadar gidileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci başından itibaren takip ettiğini belirten Çiftçi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı oldukça açık ve net. Manipülasyona yeltenen, bu işe girip haksız kazanç elde eden kim varsa, yaptıklarının yanına kar kalmayacağı yönünde başından beri bir iradesi var" dedi. Çiftçi, haksız kazanç sağlayan kişilerden bu tutarların alınarak mağdurlara ödeneceğini, zararların devlet bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadan giderilmesinin esas alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun bugüne kadar 8 toplantı yaptığını aktaran Çiftçi, Devlet Denetleme Kurulu ve Adalet Bakanlığının da süreci eş zamanlı soruşturduğunu belirtti.

"DEVLETİMİZ HER ZAMAN 18 YAŞINDA"

Çiftçi, kamu yöneticiliği tecrübesine değinerek şöyle konuştu:

"Devletimiz her zaman 18 yaşında. Ben İçişleri Bakanlığı teşkilatında 29 yıl kaymakamlık ve valilik yaptım. Hiçbir zaman yapanın yaptığı yanına kar kalmamıştır. Yarına kalmıştır ama yanına kar kalmamıştır. Onun için kimler bulaştıysa mutlaka sorumlular eninde sonunda bu işin hesabını verecekler."

AFYONKARAHİSAR'DAKİ SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruyu da yanıtlayan Çiftçi, pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştiren kişinin güvenlik güçlerinin takibi sonucunda kısa sürede yakalandığını bildirdi.

Çiftçi, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek şunları kaydetti:

"8 vatandaşımız bir saldırganın pompalı tüfekle ateş etmesi neticesinde hayatını kaybetti. Öncelikle bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Gerçekten bu tür hadiseleri duyduğum zaman içimin dağlandığını hissediyorum. Maalesef zaman zaman bu tür hadiseler de yaşanabiliyor. Mersin'de de bu tür bir hadise yaşanmıştı. Temenni ediyorum ki bir daha bu tür hadiseler yaşanmasın."

Kaynak: ANKA
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