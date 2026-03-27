Bakan Çiftçi, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

27.03.2026 22:35
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Selman Akarsel'in ailesini ziyaret etti. Bakan, Akarsel'in hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu hatırlatarak, ailesine başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Selman Akarsel'in ailesine ziyarette bulundu.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Ulaştırma Uzman Çavuş Akarsel'in, 24 Mart'ta askeri araç kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu anımsattı.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu akşam Konya Karatay'da baba ocağında, aziz şehidimizin kıymetli ailesine sarıldık. Bir evladın emaneti, bir milletin yüreğine düştü. Acıları acımız, hüznü hüznümüzdür. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA

MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda
Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar hakim karşısında
Rusya'dan benzin ihracatına yasak
İran'dan misilleme uyarısı: 6 çelik fabrikası hedefte, çalışanlara "derhal terk edin" çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
