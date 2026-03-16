Bakan Çiftçi Sivil Toplum Brifingi Aldı

16.03.2026 16:07
İçişleri Bakanı Çiftçi, sivil toplumun rolü ve gelişimi üzerine brifing aldı, işbirliğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında kapsamlı brifing aldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, brifingde sivil toplumun tarihsel gelişimi, üstlendiği roller ve geleceğe ilişkin perspektifleri ele alındı. Sivil toplum kuruluşlarının, demokratik toplum düzeninin güçlenmesine, katılımcı yönetişimin gelişmesine ve toplumsal dayanışma ile gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına sunduğu katkılar değerlendirildi.

Bakanlığın sivil toplum alanında yürüttüğü faaliyetler, sivil toplum kuruluşlarına yönelik destek ve işbirliği mekanizmaları, mevzuat çalışmaları ile gelecek döneme ilişkin hedef ve vizyonu görüşüldü.

Sivil toplum kuruluşlarının daha etkin, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına yönelik yürütülen projeler ile kamu ve sivil toplum işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da değerlendirildi.

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile ilgili birim amirleri katıldı.

Bakan Çiftçi, toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının toplum ile kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, vatandaşların gönüllülük temelinde bir araya geldiği bu yapıların toplumsal dayanışmanın güçlenmesine büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Çiftçi, kamu ile sivil toplum arasındaki işbirliğini daha da geliştirmeye, katılımcı yönetim anlayışını güçlendirmeye ve sivil toplumun kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Paylaşımda, toplantıya ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Kaynak: AA

