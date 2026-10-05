Bakan Çiftçi: Suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi: Suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Çiftçi: Suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, “Teknolojik imkanlarımızı ve sahadaki tecrübemizi; veri analizi ve bilimsel yöntemlerle bir araya getirerek suçu yalnızca aydınlatan değil, riski önceden gören ve suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz” dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Teknolojik imkanlarımızı ve sahadaki tecrübemizi; veri analizi ve bilimsel yöntemlerle bir araya getirerek suçu yalnızca aydınlatan değil, riski önceden gören ve suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz" dedi.

Bakan Çiftçi sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sahadaki gelişmeleri ve ileriki dönemde atılacak adımları değerlendirmek üzere Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Çiftçi şöyle dedi:

"Asayiş hizmetlerimizin genel durumunu, sahadaki gelişmeleri ve önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdiğimiz Güvenlik Toplantımızı gerçekleştirdik. Kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlardan aranan şahısların yakalanmasına kadar birçok alanda önemli sonuçlar elde ediyoruz. Ancak ulaştığımız noktayı yeterli görmeden, mücadelemizi daha ileri taşıyacak yeni bir çalışma safhasına geçiyoruz."

'KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İçişleri Bakanı Çiftçi şöyle devam etti:

"Güçlü istihbari kapasitemizi, teknolojik imkanlarımızı ve sahadaki tecrübemizi; veri analizi ve bilimsel yöntemlerle bir araya getirerek, suçu yalnızca aydınlatan değil, riski önceden gören ve suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışını güçlendireceğiz. Kadına karşı şiddetle mücadelede hiçbir boşluğa izin vermeyecek; yeni nesil suç çeteleri ve aranan şahıslarla mücadelede birimlerimizin müşterek çalışma kapasitesini daha da artıracağız. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin huzuru için veriyi toplayan, analiz eden, riski öngören, hedefini belirleyen ve neticeyi ölçen güvenlik anlayışımızla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA
İçişleri BakanıGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
Nereden nereye Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı’nda böyle görüntülendi Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Fenerbahçe’de N’Golo Kante rüzgarı Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
22:21
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
22:19
İtalya’da ’’Montella istifa’’ sesleri
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri
21:48
Ankara’dan Şanlıurfa’ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
21:45
Canlı anlatım: İtalya’da bir gol de Türkiye’den
Canlı anlatım: İtalya'da bir gol de Türkiye'den
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 23:05:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi: Suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei