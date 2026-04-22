Bakan Ersoy Diyanet Başkanı ile Görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüştü.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü cami restorasyonları, Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki çalışmalar, hac organizasyonuna ilişkin başlıklar, restorasyonu süren ve tamamlanan camiler ile deprem bölgesinde gerçekleştirilen ihya çalışmalarını değerlendirdik. Tarihi mirasımızın korunması, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması noktasında kurumlarımız arasındaki işbirliğini kararlılıkla sürdürüyoruz."