Bakan Fidan, Özersay ile Görüştü

- Bakan Fidan, Halkın Partisi Genel Başkan Özersay'ı kabul etti
LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan daha sonra Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ı kabul etti.
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