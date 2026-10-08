Bakan Göktaş, fon iddialarını yalanladı, iftira yayanlara hukuki süreç başlatılacağını açıkladı

Bakan Göktaş, fon iddialarını yalanladı, iftira yayanlara hukuki süreç başlatılacağını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Göktaş, fon meselesiyle ilgili kendisini ve ailesini hedef alan iddiaların tamamen yalan olduğunu belirtti. İftiraları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını açıkladı.
Bakan Göktaş: "Fon meselesiyle ilgili şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar tamamen yalandır. Bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır"
Kaynak: AA
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