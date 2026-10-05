Bakan Göktaş Riyad\'da 5 mevkidaşıyla görüştü, çocukların dijital korunmasını ele aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Singapur, Katar, Umman, Suudi Arabistan ve Bahreynli mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Riyad'da düzenlenen forumun "Küresel Ölçekte Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Geliştirilmesi" başlıklı Bakanlar Oturumu'na katıldı.

Daha sonra çeşitli ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelen Göktaş'ın görüşmelerinde, aile kurumunun güçlendirilmesi, nüfus politikaları, doğurganlığın artırılması, gençlerin desteklenmesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği imkanları ele alındı.

Türkiye'nin 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında yürüttüğü çalışmalar ve aile ile nüfus politikalarında ülkeler arasında deneyim paylaşımının önemi de değerlendirildi.

İkili temaslarda çocukların dijital ortamda korunması, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemeleri ve dijital ortamda karşılaşılabilecek risklere ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, bazı görüşmelerde yapay zekanın çocuklar ve aileler açısından oluşturabileceği riskler de ele alındı.

Singapur'la aile, çocuk, kadın ve engelli bireylerin kapsayıcılığının teşvik edilmesi ele alındı

İlk olarak Singapur Cumhuriyeti Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli ile görüşen Göktaş, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın sosyal hizmetler alanına da taşınmasının önemine değindi.

Görüşmede, ailelerin güçlendirilmesi, çocukların dijital ortamda korunması, kadınların güçlendirilmesi ve engelli bireylerin kapsayıcılığının teşvik edilmesi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Göktaş ayrıca, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 kapsamında Bakanlığın Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) işbirliğiyle düzenleyeceği yan etkinliğe Singapur'un ilgili Bakanlık düzeyinde katılımından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Katar Devleti Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Buthaina Bint Ali Al Jabr Al Nuaimi ile görüşen Göktaş, iki ülke arasındaki sosyal hizmetler alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve daha önce imzalanan mutabakat zaptına ek Faaliyet Planı kapsamında atılabilecek adımları değerlendirdi.

Görüşmede, aile, çocuk koruma, yaşlı ve engelli bireylerin bakımı, kadınların güçlendirilmesi ve sosyal yardım programlarında ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Umman ile işbirliği imkanları ele alındı

Bakan Göktaş, Umman Sultanlığı Sosyal Kalkınma Bakanı Laila bint Ahmed bin Awad al Najjar ile görüşmesinde, ailelerin güçlendirilmesi, çocukların korunması, kadınların güçlendirilmesi ve sosyal yardım uygulamalarında deneyim paylaşımını ele aldı.

Görüşmede, Göktaş, iki ülke arasındaki işbirliğine daha somut bir çerçeve kazandırmak amacıyla sosyal hizmetler alanında Mutabakat Zaptı imzalanmasını değerlendirebileceklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan ile ortak çalışmalar değerlendirildi

Suudi Arabistan Krallığı İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi ile görüşen Göktaş, önceki yıl imzalanan mutabakat zaptı kapsamında yürütülebilecek ortak çalışmalar ile iki ülkenin Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki uluslararası platformlarda ortak girişim imkanlarını ele aldı.

Göktaş, Cidde'de "İİT Üye Devletlerinde Aile Kurumunun Güçlendirilmesi, Nüfus Politikaları ve Sosyal Kalkınma" başlıklı yüksek düzeyli etkinliğin iki ülkenin ortak girişimi olarak düzenlenmesini arzu ettiklerini belirtti.

Bahreyn Krallığı Sosyal Kalkınma Bakanı Osama bin Saleh Al Alawi ile de görüşen Göktaş, ailelerin güçlendirilmesi, sosyal yardım programları, çocuk koruma ve yaşlı bakımı alanlarında deneyim paylaşımı ve işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

2. Uluslararası Aile Forumu'na davet

Görüşmeler kapsamında Göktaş, Singapur, Katar, Umman, Suudi Arabistan ve Bahreynli mevkidaşlarını, Mayıs 2027'de düzenlenmesi planlanan 2. Uluslararası Aile Forumu'na da davet etti.