Bakan Göktaş: Şehit ve gazilerin hatırasına kimse laf edemeyecek - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Şehit ve gazilerin hatırasına kimse laf edemeyecek

Bakan Göktaş: Şehit ve gazilerin hatırasına kimse laf edemeyecek
16.06.2026 19:16
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit babaları ve gazilerle bir araya gelerek, "Hiç kimse şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasına laf edemeyecek" dedi. Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yapan Göktaş, toplumsal iyileşme ve barış için kararlılık mesajı verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hiç kimse şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasına laf edemeyecek. Hiçbir şekilde onlara, emanetlerine, sizlere el uzatamayacak. Biz her daim şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve terörden etkilenen bütün vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

Bakan Göktaş, Babalar Günü dolayısıyla TPO Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Kahraman Yetiştiren Babalar Günü" programında, şehit babaları ve gazilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyen Bakan Göktaş, "Bu hafta sonu bir evladınız olmayacak, eksik kalacaksınız ama o her zaman yanınızda olacak. Siz artık hepimizin babasısınız. Sizin bir sürü çocuklarınız oldu. Sizler bize şehitlerimizin, gazilerimizin emanetisiniz. Başımız üstünde her daim yeriniz var." diye konuştu.

Kahramanlığın ailede başladığını vurgulayan Mahinur Özdemir Göktaş, vatan ve bayrak sevgisinin de aile içinde öğrenildiğini söyledi.

Göktaş, "Aile ocağında ayrıca vatan sevgisi de öğretilir. Biz bunu Malazgirt'te, Sakarya'da, Dumlupınar'da gittiğimiz her yerde, tarihimizin her anında da yaşadık. 15 Temmuz'da da yaşadık. Bunu bize atalarımız öğretti." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Terörsüz Türkiye sürecini başlattıklarını anımsatan Bakan Göktaş, "Bu artık bir güvenlik meselesi. Biliyorsunuz dünyanın dört bir yanında nice çatışmalar, nice zorluklar yaşanıyor. Bugün Terörsüz Türkiye sürecinde ülkemiz için stratejik ve kilit bir noktadayız. Bunu hemen yanı başımızda görüyoruz bu sürecin ne kadar kritik bir süreç olduğunu, bunu da sizlerle başarabileceğimize yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Göktaş, şöyle devam etti:

"Meclisimizin bünyesinde bir komisyon çalışması oldu, sivil toplum kuruluşlarımız geldi, gazilerimiz geldi, çeşitli uzmanlar geldi. Terörsüz Türkiye süreci bizim ortak geleceğimizin de teminatı. Ülkemizi kalıcı bir şekilde terör zincirinden kurtarmak istiyoruz. Toplumsal iyileşme ve yeniden inşa sürecini de el birliğiyle inşallah başaracağız. Hem ülkemizin hem bölgemizin hem de dünyanın bu istikrara ihtiyacı var. Ülkemiz gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük badireler atlattı. Bu büyüklerimizin duası, şehit ailelerimizin duası, gazilerimizin ve şehitlerimizin bedel ödemesiyle oldu. Artık bu süreçte kan dökülsün istemiyoruz. Çocuklarımız için geleceğimizin daha huzurlu, daha müreffeh, barışın hakim olduğu bir süreç olmasını istiyoruz. Biz ödenen bedelleri asla unutmuyoruz. Onun her zaman hafızamızda yeri var. ve hiçbir şekilde ne şehitlerimizin ne de gazilerimizin aziz hatırasına zarar verecek hiçbir şeye fırsat vermeyeceğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. Gençler, kardeşlik ikliminde büyüyecek. Biz yaşanan acıları unutmuyoruz."

Göktaş, gelecek dönemde sürecin huzur ve sükunet içinde yürütülmesinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Hiç kimse şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasına laf edemeyecek. Hiçbir şekilde onlara, emanetlerine, sizlere el uzatamayacak. Biz her daim şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve terörden etkilenen bütün vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

Gazilerin gençlerle buluşmasını önemsediklerini belirten Göktaş, Türkiye genelinde çok sayıda gazinin okullarda gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştığını, bu aktarımların genç nesiller açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

Konuşmasının ardından Bakan Göktaş, şehit babaları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Babalar Günü, Türkiye, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Şehit ve gazilerin hatırasına kimse laf edemeyecek - Son Dakika

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