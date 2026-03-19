Bakan Göktaş\'tan Bayramlaşma Töreni

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bakanlık personeli ve birim amirleriyle bayramlaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında düzenlenen törende, Göktaş, merkez teşkilatında görev yapan personel ve birim amirleriyle tek tek tokalaşarak bayramını kutladı.

Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu üzerindeki önemine dikkati çeken Göktaş, tüm personele aileleriyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bayramlaşma programına bakan yardımcıları ile bakanlığa bağlı birimlerin genel müdürleri de katıldı.