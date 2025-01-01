Bakan Göktaş\'tan trafik kazasında yaralanan AK Parti\'li Gök\'e ziyaret

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 3 ay önce Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavisi devam eden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'ü hastanede ziyaret etti.

Bakan Göktaş, 12 Ekim 2024'te Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavisi devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'ü ziyaret ederek, sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Bakan Göktaş, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp, "Hastanede AK Parti Ankara Gençlik kollarından kızımız Ayşenur'un yanındayım. Size selam vermek onun moralini yükseltecektir. Şu anda morali gayet yerinde" diyerek, telefonu Gök'e uzattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gök'e nasıl olduğunu sorarak, "Ben İstanbul'dayım, İnşallah Ankara'ya döndüğümde senin ziyaretine geleceğim" dedi. Gök'ün sağlık durumu ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gök'ün ailesine de selamlarını iletti. Gök de görüşmeden duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirerek, durumu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. Fizik tedavi sürecinin devam ettiğini aktaran Gök, "Kendimi iyi hissediyorum. İnşallah çalışacağım ve iyi olacağım" ifadelerini kullandı.