Bakan Güler, ABD Büyükelçisi\'ni Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraf da yer aldı.
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