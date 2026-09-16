Bakan Güler, Afyonkarahisar'da Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Karadirek'in ailesini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar'da Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in ailesini ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar programı kapsamında Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in evini ziyaret etti. Güler, şehidimizin kıymetli ailesi ile bir araya gelerek şehidimizin 6 yaşındaki evladı ile yakından ilgilendi. 2021'de Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Bakan Güler'in ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.