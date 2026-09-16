Bakan Güler, Afyonkarahisar'da Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Karadirek'in ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Güler, Afyonkarahisar'da Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Karadirek'in ailesini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar'da Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in ailesini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar'da Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in ailesini ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar programı kapsamında Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in evini ziyaret etti. Güler, şehidimizin kıymetli ailesi ile bir araya gelerek şehidimizin 6 yaşındaki evladı ile yakından ilgilendi. 2021'de Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Bakan Güler'in ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA
Astsubay Kıdemli ÇavuşMilli Savunma BakanıYaşar GülerKaradirekSavunmaGüncelAfyonSon Dakika

Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD’de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD'de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı
İran’dan Katar’a çok ağır suçlama: 3 pilotumuz esir tutuluyor İran'dan Katar'a çok ağır suçlama: 3 pilotumuz esir tutuluyor
Nevşehir’deki faili meçhul dosyasında 4 tutuklama Nevşehir'deki faili meçhul dosyasında 4 tutuklama
Demir sopayla saldırdığı amcasını öldürdü, yengesini ağır yaraladı Demir sopayla saldırdığı amcasını öldürdü, yengesini ağır yaraladı
Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi
ABD’nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı ABD'nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı
21:02
Fed, faizi 25 baz puan yükseltti.
Fed, faizi 25 baz puan yükseltti.
20:52
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan çok sert açıklama: Kripto FETÖ’cüler yine ortaya çıkmış
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: Kripto FETÖ'cüler yine ortaya çıkmış
20:50
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplanıyor
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplanıyor
20:10
Mekke’ye yönelik saldırı girişimine Türkiye’den ilk tepki
Mekke'ye yönelik saldırı girişimine Türkiye'den ilk tepki
19:53
Petrol 100 doları geçti Dünyanın dört bir yanında protestolar başladı
Petrol 100 doları geçti! Dünyanın dört bir yanında protestolar başladı
18:40
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 21:11:27. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Güler, Afyonkarahisar'da Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Karadirek'in ailesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement