Bakan Güler, Arnavutluk Heyetini Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arnavutluk Parlamentosu İçişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Bledar Çuçi ile beraberindeki Parlamento heyetini kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arnavutluk Parlamentosu İçişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Bledar Çuçi ile beraberindeki Parlamento heyetini kabul etti." denildi.