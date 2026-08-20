Bakan Güler Gölcük\'te Donanma Komutanlığı\'nı ziyaret etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gölcük'te Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK komuta kademesi ve bakan yardımcıları, TEKNOFEST Mavi Vatan için gittikleri Gölcük'te Donanma Komutanlığımızı da ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak devam eden faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi" denildi.