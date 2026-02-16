Bakan Güler, Libya Askeri Yetkilisini Kabul Etti

(ANKARA)- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin Al-Namroush'u kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin Al-Namroush'u kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşmeye ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkan Vekili?Korgeneral Selahaddin Al-Namroush'u kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı."
