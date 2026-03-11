Bakan Güler Muş Valiliği'ni Ziyaret Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Muş Hava Meydan Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerin ardından Muş Valiliği'ni ziyaret ederek, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldığı bildirildi.
