Bakan Gürlek'ten Başsağlığı Mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu'nun hayatını kaybeden eşine Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Gürlek, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Aydoğdu'nun eşinin tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhumeye yüce Allah'tan rahmet, Fuzuli Aydoğdu kardeşimize, kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.