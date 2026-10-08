Bakan İryani, Taiz'de Husi kontrolündeki bölgelerde eğitime ara verildiğini açıkladı - Son Dakika
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Bakan İryani, Taiz'de Husi kontrolündeki bölgelerde eğitime ara verildiğini açıkladı

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Bakan İryani, Taiz Valiliği kararları uyarınca Husi kontrolündeki bazı bölgelerde eğitime geçici ara verildiğini açıkladı. Kararda öğrenci ve eğitimcilerin can ve mal güvenliği amaçlanırken, sağlık, temizlik ve su çalışanları istisna tutuldu.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin kontrolüne geçen Taiz vilayetinin bazı bölgelerinde vatandaşların güvenliğini korumak için eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, sosyal medya hesaplarından Taiz vilayetinde Husi kontrolüne geçen bölgelerle ilgili açıklamada bulundu.

İryani, Taiz Valiliği tarafından alınan kararlar uyarınca ilgili bölgelerdeki okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildiğini aktardı.

Kararların olağanüstü güvenlik koşullarının gelişmesi ve buna bağlı olarak iş ve eğitim süreçlerinin düzenli şekilde yürütülmesinin zorlaşması nedeniyle alındığını kaydeden İryani, eğitime geçici süreli ara vererek öğrencilerin ve eğitimcilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

İryani, sağlık, temizlik ve su sektörlerinde çalışan görevlilerin genelgede istisna tutulduğunu, devlet memurlarının Husilerin çağrılarıyla işe başlamamaları konusunda uyarıda bulundu.

Husilerin işlettiği internet şebekesinde kesinti

Yerel kaynaklar, Husilerin işlettiği "Yemen Net" isimli internet sağlayıcısının pek çok vilayette erişime kapandığını aktardı.

Kesintinin sebebi tam olarak netleşmezken, Suudi Arabistan'ın hava saldırılarının altyapı tesislerini hedef aldığı düşünülüyor.

Yemen'in başkenti Sana'yı 2014 yılında ele geçiren Husiler, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile devlet kontrolündeki telekomünikasyon altyapısının da kontrolünü ele geçirmişti.

Husilerin, "Yemen Net" altyapısını kullanarak kendilerine muhalif olan haber sitelerini, sosyal medya platformlarını ve bağımsız bilgi kaynaklarını engellediği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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