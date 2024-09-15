Bakan Işıkhan'dan Hendek Patlaması İçi Müfettiş Görevlendirmesi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca olayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Tedavileri devam eden işçi kardeşlerimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."