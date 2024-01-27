Bakan Işıkhan Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık ve indirim sağlanacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Emekliler Yılı' ilan edilmesiyle ilgili, Bakanlık olarak 'Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı'nı hayata geçireceğiz. Program kapsamında emeklilerimize; konaklamadan ulaşıma, gıdadan giyime, sağlığa, sosyal ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok hizmette ayrıcalık, öncelik, indirim ve benzeri uygulamaların yapılması sağlanacak dedi.

Bakan Işıkhan, bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 'Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra bakan yardımcıları, Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün ve Memur-Sen Emekliler Komisyon Başkanı Ali Küçükkösen de yer aldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan; işçisi, işvereni, emekçisi, memur ve emeklisiyle 85 milyon vatandaşın refahının aynı zamanda Türkiye'nin refahı ve gücü olduğunu söyledi. Işıkhan, emeklilerin ise bu refahı en çok hak edenler arasında yer aldığını belirtti. 2024 yılını emekli yılı olarak ilan ettiklerini hatırlatan Işıkhan, bu yılın emekliler için bugüne kadar sağlamış oldukları imkanların çeşitlenerek artacağı bir yıl olacağını söyledi.

'AYLIK FARKLARI BİR HAFTA İÇİNDE YATACAK'

'Emekliler Yılı'na dair ilk adımı, emeklilere yapılan ek zamla attıklarını dile getiren Işıkhan, 2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerimize yüzde 49,25 artış sağlamıştık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize ise yüzde 37,57 olarak ortaya çıkan artış oranlarına 11,68 puan daha artış ilave ederek, emekli maaşları artış oranlarını tüm emeklilerimiz için eşitledik. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlarımızın maaş artış oranını da memur emeklisi vatandaşlarımız gibi yüzde 49,25'e yükseltmiş olduk. Tüm emeklilerimize buradan bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bunun yanı sıra bildiğiniz gibi emeklilerimizin emekli aylıkları her yılın ocak ve temmuz aylarında artmaktadır. Temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin; SSK ve Bağ-Kur için de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artmaktadır. Zam oranları Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah diye konuştu.

'TOPLAM 164,6 MİLYAR LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEDİK'

Emeklilerin refahını artırmak için 2018 yılında bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek yılda 2 bayram için toplamda 2 bin lira bayram ikramiyesi vermeye başladıklarını hatırlatan Işıkhan, 2021 yılında bu tutarı, 2 bin 200 liraya, 2023 yılı içinse 4 bin liraya yükselttik. 2023'te Ramazan Bayramı'nda 24,6 milyar lira, Kurban Bayramı'nda ise 25,6 milyar lira olmak üzere; 2018 yılından bugüne kadar da toplam 164,6 milyar lira bayram ikramiyesini emeklilerimize ödedik. Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) diye bilinen düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda yaklaşık 2 milyon sigortalıya çok kısa sürede aylık bağladık ve emekli yaptık ifadelerini kullandı.

'EMEKLİLERİMİZİ ESKİSİNDEN İYİ HALE GETİRDİK'

Işıkhan, emekliler üzerinden muhalefete de eleştirilerde bulunarak, Emeklileri ancak oy deposu olarak gören, seçimden seçime hatırlayan, oy devşirmek için emeklilerimiz hakkında her türlü yalana, yanlışa başvuran muhalefetin aksine, biz emeklilerimizi her anlamda eskisinden daha iyi hale getirdik. Bundan sonra da hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye ve emeklilerimizi sadece ekonomik olarak değil, sosyal olarak da güçlendirmeye devam edeceğiz dedi.

Işıkhan, Emekliler Yılı kapsamında bakanlık olarak 'Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı'nı hayata geçireceklerini kaydederek, program kapsamında emeklilerin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamıyla ilgili kültürel miras ve kuşaklar arası aktarım ile bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında gerçekleştireceklerini söyledi. Işıkhan, 2024 yılı boyunca emeklilere yönelik yapılacak çalışmalar, projeler ve programları tek tek hayata geçireceğiz. Bu süreçte, proje ile emeklilerimize sağlanacak ayrıcalıklar, SGK bünyesindeki Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine edilecek. Emeklilerimizin ekonomik ve sosyal hayatın içinde yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturulacak. Emeklilerimizin lehine olacak projelerde, kamu kurumlarının yanı sıra; bankalarla, özel şirketlerle de protokoller imzalayacağız. Program kapsamında emeklilerimize konaklamadan ulaşıma, gıdadan giyime, sağlığa, sosyal ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok hizmette ayrıcalık, öncelik, indirim gibi uygulamaların yapılması sağlanacak. Bilimsel çalışmalar, buluşmalar, aktiviteler gerçekleştireceğiz. Bugün gerçekleştireceğimiz çalıştayda, emeklilerimizin hayatlarına etki edecek birçok konuyu, öneriyi ele alacağız ve değerlendireceğiz. İnşallah sunacağımız bu sosyal imkanlarla vatandaşlarımızın emeklilik dönemlerini daha aktif, sağlıklı ve başarılı bir şekilde yaşlanarak sürdürmelerine katkı sağlamış olacağız diye konuştu. (DHA)