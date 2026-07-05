Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışma hayatından sanayiye, üretimden eğitime, diplomasiden güvenliğe kadar attığımız her adımı milletimiz için attık. Geleceğin Mührü Türkiye Yüzyılı olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hayata geçirilen "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoyu "Geleceğin Mührü" başlığıyla paylaşan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatından sanayiye, üretimden eğitime, diplomasiden güvenliğe kadar attığımız her adımı milletimiz için attık. Geleceğin Mührü Türkiye Yüzyılı olacak. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne yaptıklarımızla, hayata geçirdiğimiz icraatlarımızla bu asra mührümüzü vuracağız."