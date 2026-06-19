(ANKARA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, özel sağlık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.
Işıkhan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Özel sağlık sektörünün kıymetli temsilcileriyle bir araya gelerek çalışma hayatına ve istihdama ilişkin güncel konuları kapsamlı şekilde değerlendirdik."
Sektörün ihtiyaçlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini istişare ettiğimiz verimli toplantımızda, sosyal diyalog anlayışıyla ortak aklı güçlendirecek adımları ele aldık."
Son Dakika › Güncel › Bakan Işıkhan, Özel Sağlık Sektörü Temsilcileriyle Toplandı - Son Dakika
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