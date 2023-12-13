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TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor•
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Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı•
Bakan Kacır: "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik."
Son Dakika › Güncel › Bakan Kacır: 'TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7... - Son Dakika