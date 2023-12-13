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Bakan Kacır: "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7... - Son Dakika
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Bakan Kacır: "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7...

Bakan Kacır: "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik.

Bakan Kacır: "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700\'den fazla projeye ve 1300\'den fazla kişiye 6,7...
13.12.2023 - 11:17,
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Bakan Kacır: "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Bakan Kacır: 'TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kacır: "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7... - Son Dakika
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