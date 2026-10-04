Bakan Kurum, Adana ve Osmaniye depremlerinde tüm ihbarları değerlendirdiklerini açıkladı

Bakan Kurum, Adana ve Osmaniye depremlerinde tüm ihbarları değerlendirdiklerini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini söyledi. Kurum, tüm ihbarların değerlendirildiğini ve bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini kaydetti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Kaynak: AA
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