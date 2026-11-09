Bakan Kurum, azalan suyun göç ve güvenliği de etkilediğini söyledi

Bakan Kurum, azalan suyun göç ve güvenliği de etkilediğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Kurum, bir ülkede azalan suyun başka toplumların ekonomisine, göç hareketlerine ve güvenliğine kadar uzanan sonuçlar doğurduğunu söyledi. Kurum, dünyanın çok açık bir şey söylediğini belirterek sıfır noktasında olduklarını ifade etti.
Bakan Kurum: "Bir ülkede azalan su, başka toplumların ekonomisine, göç hareketlerine ve güvenliğine kadar uzanan sonuçlar doğuruyor. Dünya bize çok açık bir şey söylüyor; sıfır noktasındayız"
Kaynak: AA
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