Memişoğlu: Sağlıkta bilim ve teknoloji üretmeliyiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeleri arasındayız. Bu bizim geçmiş nesillerimize yetiyordu ama size (tıp öğrencileri) yetmemesi lazım. Sadece sağlık hizmetini değil, sağlığın bilimini, yeni tedavi yöntemlerini, yeni şeylerini söyleyebilecek güce ve bilgiye sahipsiniz." dedi.

Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde düzenlenen " Türkiye Yüzyılı'nda Sağlığın Geleceği: Bilim, Teknoloji ve Gençlik Programı"nda yaptığı konuşmada, buranın 1903'te 2. Abdülhamid tarafından sağlık sisteminde insanlara şifa vermek için tıp fakültesine vizyon kazandıran, modern tıbbın temelini oluşturan bir bina olduğunu anlattı.

1827'de tıp fakülteleri kurulduktan sonra bu binanın medeniyetin sağlığa ve şifaya ne kadar değer verdiğini gösteren en önemli eserlerden biri olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Burada birçok genç yetişti. Şimdi siz onların yerindesiniz, geleceğe yeniden ışık tutacaksınız. Bizden daha iyi olacaksınız, daha çok büyüyeceksiniz ki bu ülke daha ileriye gitsin. Gençliğe güveniyorum, bu konuda özellikle gençlerin çok daha heyecanlı olduğunu görüyoruz. Medeniyetimiz sağlığa inanılmaz yatırımlar yapmış." ifadelerini kullandı.

Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nde sağlığa yapılan yatırımlara değinen Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu özgüveni yeniden kazandıklarını söyledi.

Bakan Memişoğlu, "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeleri arasındayız. Bu bizim geçmiş nesillerimize yetiyordu ama size (tıp öğrencileri) yetmemesi lazım. Sadece sağlık hizmetini değil, sağlığın bilimini, yeni tedavi yöntemlerini, yeni şeylerini söyleyebilecek güce ve bilgiye sahipsiniz. Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığında 'Fikirden Ürüne' diye bir portal oluşturduk. Herkes kaydolabilir. Biz üreteceğiz artık, sağlıkta yeni şeyler de söyleyeceğiz. Çünkü sağlık hizmetlerini çok iyi yaptık. Artık sağlık teknolojisi ve bilimini de ondan gelecek ihtiyaca binaen oluşturacak cihazını da üretebilir hale geliyoruz." diye konuştu.

Kanser tedavileri, ilaç ve aşılar ile kalp-akciğer pompası gibi çok uç, dört ülkenin üretebildiği cihazı üretebilir hale geldiklerini aktaran Memişoğlu, öğrencilerin daha iyisini yapabileceğini ve hedeflerini "Dünyada sağlıkla ilgili yeni bir şey söyleyebileceğiz." diye ortaya koymaları gerektiğini belirtti.

Memişoğlu, bu topraklardan İbn Sinaların, Gazi Yaşargillerin, Aziz Sancarların yetiştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İçinizde bunlardan birçok olduğuna eminim. Onun için sakın vazgeçmeyin. Çalışmaya devam edin, birlikte üretin, birbirinize sarılın, okuyun, çalışın. Bu topraklarda bir araya geldiğimiz zaman dünyaya barışı, şifayı getirmişiz. Bütün medeniyetimiz bu dünyada güçlü olduğu zaman gerçekten barışı, huzuru getirmişiz, yine getireceğiz. İyilik medeniyeti olarak bilgiyi üreteceğiz, birbirimize sarılacağız, güçlü olacağız. Ezilmiş, birbirine kırdırılmış, sömürülmüş birçok insanın dünyada ümidiyiz. Siz de bizim ümidimizsiniz."

"Bedenin sağlıklı olması için kötü alışkanlıklardan, bağımlılıktan uzak durmamız gerekiyor"

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Bakan Memişoğlu, bir öğrencinin mesleğin başında olanlara tavsiyelerinin neler olabileceğini sorması üzerine, "Bu ülkenin sağlıkçılar ve sağlıkla ilgili bütün alanlara ihtiyacı var ama işinizi iyi yapın. Siz işinizi iyi yaparsanız, öğrenirseniz, idealizm varsa başarırsınız. Mesleğinizin hedefi olsun. İdealizm mutluluk kaynağıdır. İdealizm olmazsa başarı olmaz." dedi.

Bakan Memişoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü, yalnızlığın sigara kullanımı kadar ciddi problemlere yol açabileceğini söylüyor. Gençlere biyolojik sağlığın yanında sosyal ve psikolojik sağlığımızı da korumak için ne gibi tavsiyeleriniz olur?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu çok önemli bir husus. Toplumda sadece tedavi talep ediliyor, esasında sağlık talep edilmesi lazım. Peki sağlık talep edildiği zaman ne istenir? Bedenin sağlıklı olması. Bu bize emanet. Bedenin sağlıklı olması için çabalarken iyi beslenmemiz, hareketli olmamız, kötü alışkanlıklardan, bedenimize zarar verecek uygulamalardan, bağımlılıktan uzak durmamız gerekiyor. Sigara ve tütün kullanımı maalesef özellikle son 75 yıldır teşvik edilir hale gelmiş durumda. Bunun kanser yaptığı, cildinizi, dişlerinizi bozduğu, hayat kalitenizi düşürdüğü, KOAH dediğimiz astım hastalıkları oluşturma riski ve kalp krizini artırdığı net."

"Sağlık hizmetlerinde özellikle son 20 senede çok büyük adımlar atıldı. Bu gelişmelerin üzerine koyarak sağlık hizmetini daha kolay, hızlı ve erişilebilir hale getirmek için ne planlıyorsunuz?" sorusu üzerine Memişoğlu, "Yapay zekayla beraber teknolojinin gelişmesi tıpta ve sağlık hizmetlerinde büyük bir gelişime sebebiyet veriyor. Teknolojik gelişim iki şey yapıyor, kimyasal tedavileri yavaş yavaş biyolojik tedavilere dönüştürüyor. Yani kimyasal maddelerle insanları tedavi edeceğine biyolojik materyallerle veya insanın bedeninin oluşturduğu güçle tedaviye yönelik tıp. Bunu özellikle söylüyorum. Buna çalışın, biyolojik tedaviler gelecek demek. Sağlık sistemlerimizde bilgi sistemi altyapımız gerçekten çok iyi. 2014'ten beri elimizde olan sağlık verisi var. Dünyada böyle bir verisi olan ülke yok." diye konuştu.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ile akademisyen ve öğrencilerin katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.