Bakan Şimşek, SPK'da manipülasyona karşı yapay zeka uyarı sistemi kurulacak dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, SPK dönüşüm projesi kapsamında yapay zeka destekli erken uyarı sistemi kurulacağını açıkladı. Bu sistem, manipülasyona karşı erken uyarı sağlayacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: SPK dönüşüm projesi kapsamında yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacak
Kaynak: AA
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