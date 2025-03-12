Bakan Tekin, "İftarda Konuşalım" programında öğrencilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Tekin, "İftarda Konuşalım" programında öğrencilerle buluştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bakanlık olarak Türkiye'nin yerli ve milli projelerini daha ilerilere taşıyacak insan kaynaklarını en donanımlı şekilde yetiştirmek için evlatlarımızı erken yaşlarda teknoloji ile buluşturma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

12.03.2025 00:16
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bakanlık olarak Türkiye'nin yerli ve milli projelerini daha ilerilere taşıyacak insan kaynaklarını en donanımlı şekilde yetiştirmek için evlatlarımızı erken yaşlarda teknoloji ile buluşturma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından lise öğrencilerini alanında uzman konuklarla buluşturarak toplumsal ve evrensel değerlere dair farkındalıklarını artırmak amacıyla hayata geçirilen "İftarda Konuşalım" programının ikincisi, Bakan Tekin'in katılımıyla Ankara Elmadağ Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Bakan Tekin ile Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır'ın konuk olduğu programın moderatörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Asuman Kerkez üstlendi.

Bakan Tekin, Atasever ve Hıdır, iftar öncesinde öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Türkiye'nin son yıllarda milli teknoloji hamlesinde büyük adımlar attığını, uzay ve havacılık alanındaki gelişmelerin herkesi gururlandırdığını belirten Tekin, "Bakanlık olarak Türkiye'nin yerli ve milli projelerini daha ilerilere taşıyacak insan kaynaklarını en donanımlı şekilde yetiştirmek için evlatlarımızı erken yaşlarda teknoloji ile buluşturma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, Türkiye'de özellikle son 20 yılda eğitim altyapısında önemli ilerlemeler kaydedildiğini, bu ilerlemenin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporlarına da yansıdığını belirtti.

Tekin, "Raporda, dünyada neredeyse bütün dersliklerinde akıllı tahta ve internet erişimi olan tek ülkenin Türkiye olduğu ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler'in kalkınmışlık endekslerinde de bu ifade var. Devletimiz bu anlamda ciddi katkı veriyor. Eğitimi Türkiye'nin birinci meselesi haline getiren Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Bugün artık ortalama 20 kişilik sınıflarda ders yapıldığını, dersliklerle ilgili Türkiye'nin OECD'nin en iyi ülkelerinden birisi olduğunu belirten Tekin, ülkenin bu anlamda son 20 yılda çağ atladığını ifade etti.

Kendi öğrencilik döneminden örnek vererek üniversite tercihi yapacağı dönemde fikir danışabileceği kimseyi bulamadığını belirten Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Sizin kariyer planlamanız için sizi sıkacak kadar çok program yapıyoruz. Alanında uzman isimler geliyor, sizlerle konuşuyorlar. Bu konuşmaları veya benzer içerikleri EBA'ya yüklüyoruz. Eğilimlerinize ve yeteneklerinize uygun meslekleri seçebilmeniz için birçok imkan sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Bu imkanları sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Amacımız okulun ihtiyaçlarını yerinde görüp, eksikleri gidermek"

Okul ziyaretlerinin önemine değinen Tekin, ziyaretlerin amaçlarından birinin okulun ihtiyaçlarını yerinde görerek eksikleri gidermek olduğunu ifade etti.

Öğrenciler de okulda tarih konusunda "Hezarfen", bilim ve teknik konusunda "Yer Çekimsiz Ortam" isimli 2 dergi çıkardıklarını belirterek, Bakan Tekin ve diğer konuklardan dergileri için röportaj istedi.

Taleplerine olumlu yanıt alan öğrenciler, Bakan Tekin ve konuklara teşekkür ederek derginin birer sayısını hediye etti.

Uzay yolculuğundaki tecrübelerini paylaştı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de öğrencilere geçen yıl gerçekleştirilen iki insanlı uzay misyonuna dair detayları anlattı.

Ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile edindikleri tecrübeleri aktaran Atasever, uzayda yaptığı deney ve araştırmalarla ilgili öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 deney yaptığını belirten Atasever, kendisinin de üzerinde 3 farklı donanımla misyonu yerine getirdiğini ifade etti.

Yapay zekaya ilgi duyan gençlere çağrı

Elvan Kuzucu Hıdır da öğrencilere T3 Vakfı tarafından yürütülen yapay zeka çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Büyük Dil Modeli'nin geliştirilmesine katkıda bulunmak isteyen herkesin T3 AI gönüllü topluluğuna katılabileceğini belirten Hıdır, yapay zekaya ilgi duyan gençleri bu topluluğa davet etti.

Söyleşinin son bölümünde Bakan Tekin, Atasever ve Hıdır, öğrencilere sorular yöneltti. Sorulara doğru yanıt veren öğrenciler, günün anısına hediyeler kazandı.

Eğlenceli anların yaşandığı bu bölümde Atasever öğrencilere "İlk Türk kadın pilot kimdir?" sorusunu yöneltirken, Hıdır "En dış yörünge hangisidir?" sorusunu sordu.

Bakan Tekin de öğrencilere, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a ilişkin, "Bir yerli otomobil üretme deneyimimiz oldu, o aracın adını bilen var mı?" diye sordu.

Elmadağ Fen Lisesi öğrencilerinin de katıldığı program, söyleşinin ardından gençler ve öğretmenlerle yapılan iftarla sona erdi.

Programa, Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin, 'İftarda Konuşalım' programında öğrencilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

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