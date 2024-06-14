Bakan Tekin, "Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı" Düzenledi

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda, karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Tekin, törenin ardından düzenlediği "Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu. Tekin, Gebze'de bir lisedeki mezuniyet törenine bazı öğrencilerin kıyafetlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle alınmadıkları yönünde çıkan haberlere yanıt verirken; sınıf tekrarı, öğrencilerin açıköğretime yönelmesi ve özel sektör öğretmenlerinin "taban maaş" taleplerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Tekin, devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalanlara herhangi bir af ya da benzeri düzenleme yapmayı düşünmediklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Tekin, okul bahçesinde yeni müfredatın beceri temelli uygulamalarını da içeren "yıl sonu faaliyet haftası" etkinliklerini izledi. Tekin, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıtmak için bir sınıfa çıktı. Burada bir öğrenci, Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i-Aksa isimli şiirini keman eşliğinde okudu. Tekin, öğrencilere sınıf öğretmenleriyle birlikte karnelerini dağıttı ve sohbet etti. Tekin, bu yıl ilk defa ortaokul öğrencilerine dağıtılan, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işlendiği yeni tasarımlı karne hakkında da bilgiler verdi.

Bir öğrencinin, okuldaki sınavların test olarak yapılmasını talep etmesinin ardından Tekin'in "LGS test. Bütün her şey de test olmasın, bazı şeyler de açık uçlu olsun. İstiyorsanız sınavlarınızı test yapalım, LGS'yi açık uçlu yapalım?" demesine öğrenciler "hayır" yanıtını verdi.

Bakan Tekin, başka bir öğrencinin, kantinlerde sıra olduğunu söylemesi üzerine "Kantindeki sırayı çözelim, tamam ona bakalım." dedi.

Bir başka öğrencinin ilkokullarda sınavların neden kaldırıldığına ilişkin sorusuna Tekin, "İlkokuldaki çocukları sınavla ölçmeye gerek yok çünkü onların okula gelmesi, başlı başına güzel bir şey. Okula geldikleri için ödüllendirsek yeter. Zaten okula geldikleri, okulu sevdikleri için başarılı olurlar. Zaten ondan sonra hep sınava girecekler. Bari ilkokulda hiç olmazsa biraz rahat etsinler" yanıtını verdi.

Daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektiren Tekin, okul bahçesindeki İstiklal Marşı törenine katıldı.

Daha sonra bir sınıfta bir yılı değerlendiren Tekin, çocukların okul dönemini daha verimli geçirebilmesi için okul dışı dönemde enerji topladıklarını ve bu nedenle bu süreci en az eğitim öğretim dönemi kadar dolu dolu geçirilmesi gereken bir dönem olarak gördüklerini söyledi.

Bakan Tekin, "Bizim gençlerimizden, çocuklarımızdan istediğimiz şey, kendilerini çok fazla yormadan yıl içinde elde ettikleri kazanımları kaybetmeden bir tatil dönemi geçirmeleri. Bunu yaparken bol bol kitap okumalarını, hatta okuduklarını kaleme almalarını, yazmalarını, yazmaya çalışmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Velilere de seslenen Tekin, tüm ülkelerde ebeveynlerin de eğitim öğretim sürecinin bir parçası olduklarını belirterek 12 yıllık zorunlu eğitimini tamamlayan bir öğrencinin okulda geçirdiği vakitten daha fazlasını ailesiyle geçirdiğine dikkati çekti.

Gebze'de bir lisedeki mezuniyet törenine bazı öğrencilerin kıyafetlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle alınmadıkları yönünde çıkan haberlere ilişkin soru üzerine Bakan Tekin, yaşanmasını arzu etmedikleri bir olay olduğunu yineleyerek, "Bakanlık olarak, bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili gerekli işlemleri, incelemeleri yapacağız" dedi. Tekin, olayın detayı yeterince araştırılmadan öğretmen ve okul idarecilerinin toplum nezdinde linç edilmesinin kendisini üzdüğünü belirterek bunu yıl boyunca sergilenen emeğe, çabaya saygısızlık olarak gördüğünü ifade etti.