Bakan Uraloğlu, AB Komiseri Kos ile hızlı tren hattını değerlendirdi

Bakan Uraloğlu, AB Komiseri Kos ile hızlı tren hattını değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AB Komiseri Marta Kos ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede AB ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla hayata geçirilen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı ile ulaştırma işbirliği ele alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Kos ve beraberindeki heyetle ele aldıkları konulara dikkati çeken Uraloğlu, "AB ve ülkemizin ortak finansmanıyla hayata geçirdiğimiz Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı başta olmak üzere, ulaştırma alanındaki işbirliğimizi ve ortak projelerimizi değerlendirdik. Türkiye ile Avrupa arasındaki bağlantıları daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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