Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Geleceğimizi sevgiyle, sabırla ve bilgiyle şekillendiren, yarının bilim insanlarını, mühendislerini, öğretmenlerini ve nice değerli insanını yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Uraloğlu, mesajında, "Geleceğimizi sevgiyle, sabırla ve bilgiyle şekillendiren, yarının bilim insanlarını, mühendislerini, öğretmenlerini ve nice değerli insanını yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bugün ülkemizin dört bir yanında yükselen eserlerin, hayata geçirilen büyük projelerin ve geleceğe uzanan her başarının temelinde öğretmenlerimizin emeği ve alın teri var. Görevini özveriyle yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, şehit olan ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.