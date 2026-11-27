Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Milli Eğitim ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) sanat eğitimine yaklaşımı değerlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun "Milli Eğitim ve Kültür Politikalarının Kesişim Noktasında Millilik" konulu oturumunda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çerçevesinde Kültür ve Sanat Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar" başlıklı bir konuşma yaptı.

Yelkenci, eğitim sistemlerinin, öğrencilerin estetik zevklerini geliştirmek için kültür ve sanata daha fazla önem vermesi gerektiğini belirterek, şehirlerin kentsel planlama politikalarını eğitim hedefleriyle uyumlu hale getirmesinin ve müzeler, sergiler, sanat galerileri, tiyatrolar ve kütüphaneler aracılığıyla öğrencilere okul dışında da kültürel ve sanatsal gelişimlerini destekleyecek fırsatlar sunulmasının önemine işaret etti.

Sanat eğitiminin, aynı zamanda bir insan tasavvuru meselesi olduğunu vurgulayan Yelkenci, sınav merkezli eğitim anlayışının uzun yıllar sanatı yanlış bir yerde konumlandırdığına dikkati çekti.

Yelkenci, "Sanat eğitimin sosu mudur yoksa esasına mı taalluk eder? Bu soru bir eğitim sisteminin sanata ayırdığı yeri, ders saatini, öğretmen sayısını ve bütçesini belirleyebilir. Sanatı sos sayan bakış açısı onu arta kalan zamanlara yerleştirir. Onu eğitimde esas sayan sistem ise onu programın tam da kalbine koyar." ifadelerini kullandı.

TYMM'de sanat eğitiminin, öğrenci profili, değerler, okuryazarlık ve alan becerileri olmak üzere dört boyutta bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını aktaran Yelkenci, bu yapının sanat eğitimi dersleri, güzel sanatlar liseleri ile müzik ilkokulları ve ortaokulları olmak üzere üç tasarımla desteklendiğini anlattı.

Model kapsamında görsel sanatlar ve müzik derslerinin öğretim programlarının, alan becerileri ve sanat okuryazarlığı temelinde yeniden hazırlandığını bildiren Yelkenci, kültürel mirasta yer alan şarkı, türkü, ninni, ağıt ve marşların da sınıf düzeylerine uygun olarak müzik öğretim programına dahil edildiğini vurguladı.

Yelkenci, güzel sanatlar liselerinin yenilenen öğretim programlarına da değinerek, bu okulların sanatçı adayı yetiştirmenin yanı sıra sanat eğitiminin usulünü, öğretmen birikimini ve kurumsal hafızasını geleceğe taşıdığını ifade etti.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin erken yaşlarda keşfedilmesi ve desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen müzik ilkokulları ve ortaokullarına ilişkin bilgi veren Yelkenci, "Müzik kulağı küçük yaşlarda terbiye edilir. Fıtratla gelen bir istidadı on yıl bekletip sonra lise kapısında aramak o istidada haksızlıktır diye düşünüyoruz. Müzik İlkokulu bu haksızlığı giderme çabasının en güçlü tezahürüdür." değerlendirmesini yaptı.

Yelkenci, Bakanlığın yeni uygulamalarından okul dışı öğrenme platformlarının da öğretmenlerin kültürel, sanatsal ve tarihi gezileri planlamalarına ve bu gezilerde ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşmalarına imkan sağladığı bilgisini verdi.

TYMM'nin kültür ve sanat eğitimine ilişkin yaklaşımında dilin merkezi bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Yelkenci, modelin ortak metninde Türkçeye güçlü bir vurgu yapıldığını ve Türkçenin tüm öğretim programlarının merkezine yerleştirildiğini ifade etti.

Sanat eğitiminin, TYMM'deki yerine ve bu anlayışın kültür kurumlarıyla işbirliği içinde yaşatılmasının önemine vurgu yapan Yelkenci, sanat eğitiminin, eğitimin merkezinde olması gerektiğini ve TYMM'nin bu kabulü bir program mimarisi olarak kurduğunu kaydetti.