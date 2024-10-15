Bakanlık: 100 Öğrenciden 96'sı Yurtlarda - Son Dakika
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Bakanlık: 100 Öğrenciden 96'sı Yurtlarda

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvurusunda bulunan 100 öğrenciden 96'sının yerleştiğini duyurdu.

15.10.2024 23:46
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuruda bulunan her 100 öğrenciden 96'sının yurtlara yerleştiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya istinaden açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Özgür Özel'in 'Türkiye'de 100 öğrencinin 13'ü yurtta, 87'ye başının çaresine bak diyorlar. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane yurdu yoktu. Şu anda 61 tane yurt var.' açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımıza yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 96'sı yurtlarımıza yerleşmiştir. İstanbul'da ise 60 bin kapasiteli 35 yurt müdürlüğümüzde 80 yurt binamızla gençlerimize barınma hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Genel Başkan Özgür Özel'in ifade ettiği gibi İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 61 değil 14 yurdu bulunmaktadır. İBB yurtlarının toplam kapasitesi ise 5231'dir. Bakanlığımıza bildirilen 4031 öğrenci konaklamaktadır. 1200 yatak boş durmaktadır. Yapılan yorum ve eleştiriler gerçeği yansıtmamakta olup bilinçli şekilde kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakanlık: 100 Öğrenciden 96'sı Yurtlarda - Son Dakika

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