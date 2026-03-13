Bakırköy'de Ramazan İftarı Düzenlendi

13.03.2026 17:13  Güncelleme: 18:33
(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara iftar yemeği düzenledi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Bakırköy'de kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin eşit ve bir arada yaşam sürdüğü bir kent için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakırköy Belediyesi, ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla vatandaşlar için iftar programı düzenledi. Çok sayıda Bakırköylünün katıldığı programda, aynı sofrada buluşan vatandaşlar oruçlarını birlikte açtı. İftar programına Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Masaları dolaşan Ovalıoğlu, vatandaşlar ile sohbet ederek ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

"İftar soframız dayanışma kültürümüzün bir parçasıdır"

Başkan Ovalıoğlu, programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Ramazan ayı, dayanışmanın ve birbirimizi daha iyi anlamanın ayıdır. Bu mübarek ay bize, komşuluk bağlarımızı güçlendirmeyi, soframızı paylaşmayı ve kimseyi geride bırakmamayı hatırlatır. İşte biz de Bakırköy'de tam olarak bu anlayışla çalışıyoruz. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyerek 2015 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun vizyonuyla Kent Lokantası'nı hizmete açtık. Halkımızın evi olan Kent Lokantası'nda her akşam ramazanın bereketini paylaşıyor, iftar sofralarında komşularımızla buluşuyoruz. Metro ve metrobüs çıkışlarından, Bakırköy Meydana ve hastane önlerine kadar iftar vakti dışarıda olan komşularımızla Mobil İkram Aracımızdan sıcak çorbamızı paylaşıyoruz. Her yıl ramazan ayında olduğu gibi bu ramazanda da komşularımızın mutfak masraflarına ortak oluyoruz. Ramazan kolilerimizdeki ürünlerle iftardan sahura kadar mutfağınız yüküne ortak oluyoruz. Ramazan Bayramı yaklaşırken, evinden çıkamayan, hasta, yaşlı veya engelli komşularımıza ücretsiz evde kuaförlük ve evde sağlık hizmeti sunuyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı, sizlerin desteği ve güveni ile başardık. Çünkü biz bu kenti sizlerle birlikte dayanışma içerisinde yönetiyoruz. İşte bu akşam burada kurduğumuz iftar soframız da bu dayanışma kültürünün bir parçasıdır. Bu sofralar sadece ekmeğimizi paylaştığımız değil; dostluğu, komşuluğu ve Bakırköy'ün ortak ruhunu paylaştığımız sofralardır."

Biz inanıyoruz ki; aynı sofrada buluşan insanlar arasında umut büyür, dayanışma güçlenir ve kent daha güzel bir yer haline gelir. Bakırköy'de kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin eşit ve bir arada yaşam sürdüğü bir kent için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü sosyal belediyecilik demek, insan hayatını kolaylaştırmak, dertlere derman olmak, halkla birlikte yönetmek demektir. Bu mübarek akşamda soframızı paylaştığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin, sofralarımızdan bereketi eksik etmesin."

Kaynak: ANKA

