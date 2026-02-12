Bakırköy'de El Bombası İmha Edildi - Son Dakika
Bakırköy'de El Bombası İmha Edildi

12.02.2026 13:58
İki şüpheli, iş merkezinin kapısına bantladığı el bombasını uzman ekip etkisiz hale getirdi.

Bakırköy'de, 2 şüpheli tarafından bir iş merkezinin kapısına bantlanan pimi çekilmemiş el bombası uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Zeytinlik Mahallesi Fişekhane Caddesi'nde bulunan iş merkezinin önüne gece yarısı gelen 2 şüpheli, bina kapısına el bombasını bantlayıp kaçtı.

Sabah iş merkezinde çalışan görevlilerin durumu fark edip bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve bomba uzmanları sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken bomba imha uzmanları olay yerinde çalışma yaptı.

Pimi çekilmemiş bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından iş merkezi yeniden faaliyete geçti.

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kasklı şüphelinin bombayı bantla kapıya yapıştırdığı görülüyor. Yanındaki diğer şüphelinin o anları cep telefonuyla kaydetmesi görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: AA

