Bakırköy\'de Takside Yangın

Bakırköy'de, seyir halindeki takside çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şenlikköy Florya Caddesi'nde seyreden 34 TEY 16 plakalı taksinin motorunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alev alan taksinin şoförü durumu fark ederek yol kenarına park ettiği araçtan indi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Atatürk Havalimanı istikametinde oluşan trafik yoğunluğu yanan aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
