Bakırköy'de tır kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, sürücü hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Bakırköy'de tır kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, sürücü hakkında dava açıldı

Bakırköy\'de tır kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, sürücü hakkında dava açıldı

Bakırköy'de meydana gelen tır kazasında üzerine devrilen otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından tutuklanan sürücü hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açıldı. İddianamede, kazanın meydana geldiği yerde uygun uyarı levhalarının bulunduğu belirtildi. Sanık, daha önce de aynı yoldan geçtiğini ve yavaş geçtiğini ifade etti. Sanığın yargılanmasına yakında başlanacak.

30.05.2024 11:13
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Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan sürücü Mehmet Fettahoğlu hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Mart'ta Yeşilköy Mahallesi Florya istikametinde ilerleyen Mehmet Fettahoğlu'nun kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın üst geçide çarpıp üzerine devrildiği 34 TY 3045 plakalı araçtaki aynı aileden Recep Aytekin (44), Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Kazanın ardından tutuklanan sürücü Fettahoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, kaza tespit tutanağına yer verildi.
Buna göre, sanığın yol güzergahında, Hava Harp Okulu ayrımlarına gelmeden 200 ve 50 metre geride ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren gabari yükseklik uyarısı ve bilgi levhaları bulunduğu anlatıldı.
İddianamede, bu uyarılara göre Hava Harp Okulu yolundan sağa mecburi yön istikametine girmeyen sanığın aracıyla devam ettiği belirtilerek, dorsesinin sağ üst köşesi Yeşilyurt varyant köprüsüne çarpan tırın çekicisi ve yarı römorkuyla yan yatarak, aynı istikamette seyir halindeki maktul Recep Aytekin idaresindeki 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildiği ve kazada araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği anlatıldı.
Sürücü, daha önce de aynı yerden geçmiş
İddianamede ifadesine yer verilen sanık Fettahoğlu, yolda ilerlerken 4 metre üstü yüksek araçlar için mecburi yön tabelasını gördüğünü, ancak tır 3 metre 80 santimetre yüksekliğinde olduğu için mecburi istikamete gitmeyerek devam ettiğini söyledi. Dorsesi üst geçide çarpan tırın sola devrildiğini ve otomobilin de aracın altında kaldığını anlatan sanık, bu yolu daha önce de kullandığında yavaş geçtiğini kaydetti.
Sanık Mehmet Fettahoğlu'nun, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de tır kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, sürücü hakkında dava açıldı - Son Dakika

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