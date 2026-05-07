Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 2. Uluslararası Türk Dünyası İktisat Kongresi başladı.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi (TÜDİFAK) tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının destekleriyle, "Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Çerçevesinde" temasıyla düzenlenen kongrenin açılışına Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'dan farklı üniversitelerin yöneticileri ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin saygı duruşuyla anıldığı kongrede, İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) Başkanı Közhan Yazgan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk dünyasının geleceğini şekillendirecek önemli alanlardan biri için bir araya geldiklerini belirtti.

Kongrenin ortak ideal ve istikametin buluşma noktası olduğunu ifade eden Yazgan, Azerbaycan'da faaliyet gösteren köklü eğitim kurumlarının yaklaşık 35 yıllık birikimleriyle yalnızca eğitim faaliyeti yürütmediğini, aynı zamanda Türk dünyasının fikri ve kültürel bağlılığını güçlendiren bir görev üstlendiğini söyledi.

Bu anlayışın arkasında ömrünü Türk dünyasına adamış fikir ve dava insanı Turan Yazgan'ın izlerinin bulunduğunu dile getiren Yazgan, "Turan Yazgan, eğitimi Türk dünyasının birliği için en temel yol olarak görmüş, bu uğurda kalıcı eserler bırakmıştır. Bu çerçevede TÜDİFAK, Türkiye Türkçesi eğitim dili ile yüksek öğretimde Türk dünyasına hizmet etmeyi kendine amaç edinmiş gerçek ilim yuvasıdır." dedi.

Yazgan, burada verilen eğitimin sadece meslek kazandırmayı değil, kimlik ve aidiyet inşa etmeyi hedeflediğini belirterek, "Çünkü biz inanıyoruz ki Türk dünyasının geleceği ancak kendi dilini bilen, kendi tarihini anlayan ve ortak bir ideal etrafında birleşebilen nesillerle mümkündür." ifadelerini kullandı.

TÜDİFAK Dekanı Dr. Yusif Aliyev de Türk dünyasını birleştiren ortak tarih, dil ve medeniyetin yanı sıra geleceği şekillendiren yenilikçi yaklaşımların da müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

Teknolojinin hızlı gelişiminin ekonominin tüm alanlarını derinden etkilediğini kaydeden Aliyev, "Yapay zeka ve teknolojik yenilikler ekonomik gelişmenin başlıca etkenlerinden birine dönüşmüştür." diye konuştu.

Aliyev, Türk dünyası anlayışının bugün resmi şekilde Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde şekillendiğini belirterek, bunun Türk ekonomik birliğine doğru önemli bir aşama olduğunu ifade etti.

Türk dünyasında inovasyon kültürünü güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Aliyev, gençleri bu alana teşvik ederek ortak ekonomik kalkınma stratejileri geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

"Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Çerçevesinde" temalı kongre yarın sona erecek.