Bakü\'de Göbeklitepe Sergisi Açıldı

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk ressamların Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'den esinlenerek yaptığı resim, heykel ve seramik eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü tarafından Azerbaycan Milli Halı Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcıları Saadet Yusifova ve Murat Hüseynov, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, milletvekilleri, Azerbaycan sanat ve kültür camiasından isimler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, yaptığı konuşmada, Anadolu'nun en önemli kültürel miraslarından biri olan Göbeklitepe'yle ilgili sergiyi Azerbaycanlı sanatseverlerle paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Göbeklitepe'nin insanlık tarihinin en eski yerleşim birimlerinden ve tapınaklarından biri olduğunu belirten Bağcı, "Göbeklitepe, tarihteki eşsiz değerini her zaman koruyacaktır. Göbeklitepe aynı zamanda insanlık tarihinin yeniden anlaşılmasını ve değerlendirilmesini, bilgilerin güncellenmesini sağlayan son dönemin en önemli arkeolojik keşiflerindendir." dedi.

Bağcı, sergiyi organize eden Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç da "tarihin sıfır noktası" diye adlandırılan Göbeklitepe'nin Türkiye'nin kültürel ve tarihi mirasının, derin hoşgörüsünün ve büyük insanlık ailesiyle ne derecede derin ilişkisi olduğunun ispatı olduğunu dile getirdi.

Karakılıç, "Göbeklitepe, arkeolojik bir kazı alanı değil, insanlığın ve medeniyetin beşiği Anadolu'nun resmi, sesi ve nefesidir. Bütün insanlık, Anadolu medeniyeti üzerine inşa edilmiş, oradan bugünkü medeniyete evrilmiştir. Bugün Türkiye, bu medeniyetin ve insanlığın son adasıdır. Türkiye, insanlığın, huzurun, tarihin, kültürün devamı ve koruyucu kalkanıdır. Göbeklitepe Sergisi, biraz da bu duygularla gezilirse anlamlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Serginin küratörü Siret Uyanık, Göbeklitepe'den ilham alan bu sergi ile geçmişten bugüne bir köprü kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Uyanık, serginin Azerbaycan'ın kültür hazinelerinden olan Milli Halı Müzesi'nde gerçekleştirilmesinin Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kültürel bağların bir yansıması olduğunu belirterek, "Sanat aracılığıyla bu güçlü kardeşlik ilişkilerini pekiştirirken, iki ülke arasında bir kültür köprüsü oluşturmayı da amaçlıyoruz." dedi.

Yaklaşık 40 eserin sergilendiği "Çağdaş sanatta Göbeklitepe" sergisi 6 Kasım'a kadar açık olacak.