Balad lideri Ebu Şehade, Yüksek Mahkeme yasağı öncesi seçime girmeme kararı aldı

İsrail Yüksek Mahkemesinin adaylığını çekmemesi durumunda hakkında "yasak" kararı alacağını belirttiği İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Balad Partisi lideri Sami Ebu Şehade, seçimlere katılmama kararı aldı.

Balad Partisinden yapılan açıklamada, İsrail Merkez Yüksek Seçim Komitesinin Ebu Şehade'nin seçimlere katılımını engelleme kararının ardından Yüksek Mahkemedeki duruşma sonrası değerlendirme toplantısı düzenlendiği belirtildi.

Seçimlere Ortak Liste çatısı altında girmesi beklenen Ebu Şehade'nin, Yüksek Mahkemenin "yasaklama kararı" almasından önce adaylığını geri çektiği bildirilen açıklamada, Şehade'nin siyasi mücadelesini parti başkanı olarak sürdüreceği kaydedildi.

Ebu Şehade'nin bu kararının bir geri çekilme olmadığı vurgulanan açıklamada, Balad Partisinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in içinde bulunduğu hükümeti devirmeye katkıda bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail makamlarının 1948 Arapları olarak bilinen İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden aday ve partilere yönelik engelleme girişimlerinin, seçimlere katılımı artıracağına inanıldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, seçime Ortak Liste çatısı altında girecek Hadash ve Taal partileri de Ebu Şehade'nin yerine Balad Partisinden başka bir adayı listeye eklemeyi taahhüt etti.

Ebu Şehade'nin seçimlere katılması engellenmişti

İsrail Merkez Seçim Komitesi, Balad Partisi lideri Ebu Şehade'nin seçimlere katılmasını engelleme kararı almıştı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü, 8 Ekim 2023'te yayımlanan bir yazısıyla "7 Ekim"i desteklediğini ileri sürerek, Ebu Şehade'nin seçimlere katılımının yasaklanması talebinde bulunmuştu.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, Ebu Şehade'nin yanı sıra Hadash Milletvekili Cassif'in adaylığını ve Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi ile Hadash, Taal ve Balad partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Liste'nin seçimlere katılımının yasaklanması yönünde karar almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde görülen duruşmada, Ebu Şehade'nin adaylığını çekmesi istenmiş, aksi takdirde yasak kararı getirileceği belirtilmişti.