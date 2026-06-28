Hakkında Ev Hapsi Kararı Verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit Adliyeden Ayrıldı

(İZMİR) - Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Bugün karar böyle oldu. Daha sonrasında detaylı açıklamalarla hepinizi bilgilendireceğim" dedi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan ve bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, karar sonrası adliyeden çıktı.

Yiğit'in ailesi ve CHP örgütünün yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı ve Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun da adliye önüne gelerek Yiğit'e ve onunla birlikte hakkında ev hapsi kararı verilen Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır'a destek verdi.

Adliyeden çıkarken alkışlarla ve "Dik dur eğilme Balçova seninle", "Balçova seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılanan Başkan Yiğit, yaptığı açıklamada, "Bu süreçte adliye önünde, hastanede, sağlık kontrolünde beni bekleyen, umut ve sevgiyle bana bakan herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm süreçlerde birlikte olacağız. Çok daha detaylı bir açıklama yapacağım. Bugün karar böyle oldu. Daha sonrasında detaylı açıklamalarla hepinizi bilgilendireceğim" dedi.