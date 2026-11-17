(ANKARA) - Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün banka promosyon sözleşmesini sendikaya vermeyi reddetmesi üzerine açılan davada, Balıkesir 2. İdare Mahkemesinin işlemi hukuka aykırı bularak iptal ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kamu çalışanlarının maaşları üzerinden yapılan banka promosyon anlaşmaları, çalışanlardan ve sendikalardan gizlenemez" denildi.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası'nın (TEÇ-SEN) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halkbank arasında imzalanan promosyon sözleşmesinin bir örneğini, eğitim çalışanlarının mali haklarını korumak ve sözleşme hükümlerini incelemek amacıyla talep ettik. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sözleşmedeki gizlilik hükmünü gerekçe göstererek talebimizi reddetti. Bunun üzerine konuyu yargıya taşıdık. Balıkesir 2. İdare Mahkemesi, K: 2026/1237 sayılı kararıyla banka promosyon sözleşmesinin ticari sır niteliğinde olmadığını, sendikaların üyelerinin ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını korumakla görevli olduğunu, sendikaların üyelerini ilgilendiren promosyon sözleşmelerini talep edebileceğini, idarelerin bilgi edinme hakkı kapsamındaki belgeleri, kanuni istisnalar dışında başvuranların erişimine sunmakla yükümlü olduğunu belirtti ve talebimizin reddine ilişkin idari işlemi iptal etti.

TEÇ-SEN olarak diyoruz ki, kamu çalışanlarının maaşları üzerinden yapılan banka promosyon anlaşmaları, çalışanlardan ve sendikalardan gizlenemez. Sözleşmelerin hangi şartlarda imzalandığını, çalışanların lehine veya aleyhine hangi hükümleri içerdiğini, naklen gelen ya da ayrılan personelin haklarını nasıl düzenlediğini incelemek sendikal mücadelemizin bir parçasıdır. İdareler, sözleşmelere koydukları gizlilik hükümleriyle kanuni bilgi edinme hakkını ortadan kaldıramaz. TEÇ-SEN olarak banka promosyon anlaşmalarının şeffaf, denetlenebilir ve çalışanların haklarını koruyacak şekilde yürütülmesinin takipçisi olacağız."