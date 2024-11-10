Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün Hutbe Okuduğu İlk ve Tek Cami Olan Zağnos Paşa Camii'nde Mevlit Okuttu - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün Hutbe Okuduğu İlk ve Tek Cami Olan Zağnos Paşa Camii'nde Mevlit Okuttu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün hutbe okuduğu ilk ve tek cami olan Zağnos Paşa Camii’nde, mevlit okuttu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın da katıldığı anmada vatandaşlara hayır lokması dağıtıldı.

10.11.2024 17:47
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(BALIKESİR)- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün hutbe okuduğu ilk ve tek cami olan Zağnos Paşa Camii'nde, mevlit okuttu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da katıldığı anmada vatandaşlara hayır lokması dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 7 Şubat 1923'te hutbe okuduğu Zağnos Paşa Camii'nde vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla hutbe okuttu. Büyükşehir belediyesi 20 ilçede Atatürk ve tüm şehitler için mevlit okuturken vatandaşlara hayır lokması dağıttı.

Zağnos Paşa Camii'nde düzenlenen hutbeye eşi Arbil Akın ile katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, beraberinde CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve vatandaşlarla birlikte duaya eşlik etti.

"Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar, milletimizi de bahtiyar eyle"

Karesi İlçe Müftüsü İsa Gürler, "Ömrünü Türk milletine ve vatanına adamış, hayatının 18 yılı cephelerde geçmiş, gazilerin gazisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin yıldönümünde şükranla, rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.

Gürler okuduğu duada, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin ve dünyanın ender yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biri, deha sahibi bir asker, düşmana göz açtırmayan büyük bir komutan ve devlet adamı aynı zamanda büyük bir düşünce insanı, ordularımızın başkomutanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu, ömrünü Türk milletine ve vatanına adamış, hayatının 18 yılı cephelerde geçmiş, gazilerin gazisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtikalinin yıl dönümünde şükranla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarını ve ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi, bayrağımız, toprağımız ve kutsal değerlerimiz için can vermiş tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Yarabbi, 16-18 Mayıs'ta ülkemizi işgale kalkışan emperyalistleri ülkemizden kovma ve silahlı mücadele kararı alan Kuvayı Milliye'nin temelini atan kahraman Balıkesirli büyüklerimizi de rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar, milletimizi de bahtiyar eyle."

"Kahramanlıklarıyla destan yazan tüm gazilerimize saygılarımı sunuyorum"

Milletinin gönlünde yaşayacağını ve hiçbir zamanda unutulmayacağını söyleyen Akın, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için lokma hayrı yaptık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke için can veren tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Kahramanlıklarıyla destan yazan tüm gazilerimize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'i ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, 7 Şubat 1923'te Zağnos Paşa Camii'nde hutbe okudu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca yaptığı ilk ve tek cami içi konuşma olan bu hutbe, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı en önemli adımlardan biri olarak tarihteki yerini aldı. Vefatının 86'ncı yılında aynı camide Atatürk için bu kez mevlit okundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün Hutbe Okuduğu İlk ve Tek Cami Olan Zağnos Paşa Camii'nde Mevlit Okuttu - Son Dakika

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