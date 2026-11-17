Balıkesir'de 17 yıl hapisle aranan firari Karesi'de düzenlenen operasyonla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'de hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, Karesi ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından hükümlü Kepsut Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Balıkesir'de hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün Karesi ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından Kepsut Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA
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