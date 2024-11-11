Balıkesir'de Atatürk'ü Anma Etkinlikleri

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Mustafa' isimli animasyon filminin gösterimini gerçekleştirdi. Ayrıca piyanist, besteci Burçin Büke ve opera sanatçısı Bariton Güvenç Dağüstün, "Bağımsızlığa Ezgiler ve Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" buluşmasında Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında anma etkinlikleri düzenledi. Atatürk'ün çocukluğunun anlatıldığı "Mustafa" isimli animasyon filminin gösterimi çocuklardan büyük ilgi gördü. Piyanist, besteci Burçin Büke ve opera sanatçısı Bariton Güvenç Dağüstün, "Bağımsızlığa Ezgiler ve Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" buluşmasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Balıkesir'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Opera Sanatçısı Güvenç Dağüstün "Güzel bir belediyecilik anlayışı başlamış. Seyirci güzel. Hoşumuza gitti, biz sevdik yani. Böyle özel bir günde bizleri davet ettikleri için de teşekkür ederiz" dedi.

"Bugün Atatürk'ün ilkelerini daha da yakından hissettiğimizi düşünüyorum"

Filmi izleyen öğretmen ve öğrenciler ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Gökdeniz Gül: "Atatürk'ü çok seviyoruz." diyerek Atatürk'e olan sevgisini dile getirdi."

Alev Gül: "Film güzeldi, Atatürk'ün çocukluğunu anlatıyordu. Yani onun ne kadar kararlı, daha küçük yaşlarda özgüven sahibi, tuttuğunu koparan bir çocuk olduğu başarılı bir şekilde yansıtılmıştı. Biz beğendik. Keyif aldık."

Samet Coşkun: "Film, Ata'mızın küçüklüğünden, hayallerinden bahsediyordu. Kısacası her zaman Atamızın izindeyiz."

Ahmet Eymen Çelik: "Bence çok güzeldi. Bazı yerlerinde duygulu, bazı yerlerinde neşeliydi."

Emekli öğretmen Nuray Dağhan: "Çok güzeldi. Balıkesir için çok değişik bir programdı. Çok beğendim."

Zeynep Yıldırım: "Gerçekten gününe çok yakışır bir program olduğunu düşünüyorum. Şarkıların seçimlerini filan hepsini çok beğendim. Umarım bu tür etkinlikler ülkemizde daha çok artar. Bugün Atatürk'ün ilkelerini daha da yakından hissettiğimizi düşünüyorum. Atatürk'ün ilkeleri ışığında yürümeye devam edeceğiz."

Resim öğretmeni Melike Sökmen: "Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümünü andığımız bu günde her zaman, her daim kalbimizde olduğunu bilmek, onun sevdiği şarkıları dinleyerek bunu içimizde hissetmek çok güzeldi. Çok kaliteliydi. Oldukça da beğenildi, bütün şarkılara eşlik ettik. Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinlemekten de gurur duyduk."

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bal Çocuk Kuvayı Milliye Şubesi ve Baltok Şubesi'ndeki 3-6 yaş aralığındaki, toplam 150 minik öğrenci 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinliği kapsamında karanfiller bırakıp, öğretmenleri eşliğinde Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Ayrıca minikler, kahve kokulu notalar da yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk'ü Anma etkinliği kapsamında düzenlediği bir diğer etkinlik ise Ata'ya Saygı Koşusu oldu. 10 Kasım Pazar günü Gönen'de düzenlenen koşuya onlarca kişi katıldı. Gönen Cumhuriyet Meydanı'ndan start alan koşu, yine aynı noktada sona erdi. Koşu Yıldız kızlar ve erkekler bin metre, Genç kadınlar ve erkekler 3 bin metre, Büyük kadınlar ve erkekler 3 bin metre ve halk koşuşu bin metre olmak üzere toplamda 7 kategoride düzenlendi.