Balıkesir'de F-16 Uçağının Düşmesi... Ekrem İmamoğlu: "Şehit Olan Pilotumuza Allah'tan Rahmet Diliyorum"
Balıkesir'de F-16 Uçağının Düşmesi... Ekrem İmamoğlu: "Şehit Olan Pilotumuza Allah'tan Rahmet Diliyorum"

25.02.2026 13:47  Güncelleme: 14:40
CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda, “Düşen F16 uçağında pilotumuzun şehit olduğunu üzülerek öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

Balıkesir'de görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağı, İzmir-İstanbul Otoyolu'na yakın bir noktaya düştü. CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. İmamoğlu'nu paylaşımı şöyle:

"Milletimizin başı sağ olsun. Düşen F16 uçağında pilotumuzun şehit olduğunu üzülerek öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA

