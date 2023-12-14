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Balıkesir'de Gençlik Merkezi: Doğayla Baş Başa Ders Çalışma İmkanı - Son Dakika
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Balıkesir'de Gençlik Merkezi: Doğayla Baş Başa Ders Çalışma İmkanı

Balıkesir'de Altıeylül ilçe Belediyesi tarafından kurulan gençlik merkezi, öğrencilere doğayla baş başa ders çalışma ve sosyal aktivitelere katılma imkanı sunuyor. Merkezde 10 adet kütük ev, 2 adet otel ve 35 bin 210 metrekare alanda 100 misafir ağırlanabiliyor. Gençler doğa yürüyüşleri, ATV turları, izcilik kampları ve çevre temizliği etkinliklerine katılabiliyor. Ayrıca LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler de merkezi kullanabiliyor.

Balıkesir\'de Gençlik Merkezi: Doğayla Baş Başa Ders Çalışma İmkanı
14.12.2023 - 11:35,  Güncelleme: 11:36
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Balıkesir'de, Altıeylül ilçe Belediyesi tarafından ormanlık alanda kurulan gençlik merkezi, öğrencilerin doğayla baş başa kalarak ders çalışmalarına, sosyal aktivitelere katılmalarına imkan sağlıyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Konakpınar Mahallesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde açılan Konakpınar Fatih Gençlik Merkezi'nde her biri 45 metrekarelik 10 adet, 100'er metrekarelik 2 adet kütük evin yanı sıra 8 odalı otel bulunuyor.

Çevresi dahil 35 bin 210 metrekare alana sahip gençlik merkezinde 100 misafir aynı anda ağırlanabiliyor.

Konakpınar Fatih Gençlik Merkezi'ne gelen gençler, doğa ile iç içe sakin bir ortamda ders çalışabilmelerinin yanı sıra doğa yürüyüşlerine, ATV turlarına, izcilik kamplarına, çevre temizliği etkinliklerine katılabiliyor.

Gençlik merkezinde lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'na, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlananlar da geliyor.

"Keyifli bir şekilde buradan ayrılıyorlar"

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AA muhabirine, gençleri yarınlara hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gençler için güzel bir tesis yaptıklarını belirten Avcı, şöyle devam etti:

"Günümüz dünyasında nefes alınabilecek alanların azaldığını görüyoruz. Çocuklarımız beton blokların içinde yaşıyorlar. Koşuşturmadan fırsat buldukları zaman da maalesef bilgisayar, tablet ve telefondan kafalarını kaldıramıyorlar. Dolayısıyla doğanın içinde nefes alınabilecek alanlar çok kıymetli oldu. Özellikle pandemi döneminde bu kıymeti çok iyi anladık. Biz de bu tesis yapınca gençlerimiz burada bir gün kaldıklarında hem yüzlerine kan geliyor hem neşeleri yerine geliyor hem de daha keyifli bir şekilde buradan ayrılıyorlar."

Gençlik merkezinin yoğun talep gördüğünü anlatan Avcı, okullarla protokol yaparak çocuklara doğayı tanıttıklarını dile getirdi.

Aktivitelere değinen Avcı, "Belirlediğimiz rotalarda çocuklarımıza doğa yürüyüşleri yaptırıyoruz. ATV'lerle gençlerimizin doğada kendi halinde dolaşan yılkı atlarını, bölgemizde bulunan tarihi değirmenleri görmelerini istiyoruz. Gençler bizim geleceğimiz, yarınlarımız." dedi.

Kampa katılan Elektrik Elektronik Mühendislik Enstitüsü Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Topluluğu Başkanı Cevdet Emircan Ardıç ise gençlik merkezinin, çalışma disiplini bakımından çok elverişli olduğunu vurguladı.

Merkezde hem robot yaptıklarını hem de bunları deneme imkanı bulduklarını aktaran Ardıç, "Özellikle akşam kamp ateşi yaktığımızda arkadaşlarımız kafalarını dağıtıyorlar. Dinlenmek istedikleri zaman da güzel keyifli vakitler geçirebiliyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Balıkesir'de Gençlik Merkezi: Doğayla Baş Başa Ders Çalışma İmkanı - Son Dakika
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