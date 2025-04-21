Balıkesir'de Kadın Girişimcilere Destek Eğitimleri Başladı

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın Emeği İletişim Ofisi'nde iş fikri olan ve el emeği üretimini işe dönüştürmek isteyen kadınlar, pazarlama, markalaşma ve e-ticaret gibi eğitimlerle donanımlarını artırıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Kadın Emeği İletişim Ofisi" ile kadın girişimcileri temel seviyede eğitimlerle iş dünyasına hazırlıyor. Kadın Emeği İletişim Ofisi tarafından düzenlenen eğitimlerde kadınlar temel seviyede girişimcilik, markalaşma, pazarlama ve satış teknikleri, sosyal medya ve e-ticaret başlıklarında eğitim alıyor. Eğitim programlarının yanı sıra birebir destek için Kadın Emeği İletişim Ofisi hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde hizmet veriyor. Temel seviyede eğitimlerini tamamlayan kadın girişimciler, kazandıkları tecrübelerle hibe ve fonlardan yararlanma, yatırım bulma ve proje yazma gibi iş geliştirme programlarına başvurabilecek.

"Bütün üreten kadınların da bu eğitimi almasını isterim"

Eğitimlerden faydalanan Nazende Çetin Uyar, "Bu eğitimler bizim gibi özellikle el emeği üreten kadınlarımıza kendi evinde yaptıkları ürünleri dışarıda satarak aile içi ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler için çok iyi bir fırsat. En azından bilmediğimiz yönlerimizi ya da yaptıklarımızı nasıl kazanca çevirebileceğimizi her şekilde öğreten bir eğitim. Aslında bütün üreten kadınların da bu eğitimi almasını isterim. Bu tür eğitimler maalesef her yerde olmuyor. Eğitimlerin daha fazlalaşmasını ve belirli kitlelere ulaşmasını çok isterim. Belediyemizin katkılarıyla bize sunmuş oldukları bu ücretsiz eğitim için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çok memnunuz ve devamının da gelmesini istiyoruz"

Eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Sevgi Özdemir ise "Ben eğitimlerden kendi adıma çok faydalandım. Çok kapsamlı olduğunu düşünüyorum. Buraya gelirken içerikle alakalı çok fazla bilgi sahibi değildim. Merak ettiğim her sorunun cevabına rastladığım bir eğitim olduğu için çok mutluyum. İki gündür bu eğitimdeyiz. Bu süreçte çok geniş bir bilgi dağarcığımız oldu. Pek çok programı öğrendik, bunlardan faydalanıyoruz. Elektronik satış yani e-ticaret ile alakalı çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Çok memnunuz ve devamının da gelmesini istiyoruz" diye konuştu.